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Пока все спали: землетрясение, пьяный дебош Панина и чудесное спасение

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Самое интересное за ночь (67)
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КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Житель Сиднея получил тяжелые травмы, пытаясь спасти падающего с балкона восьмилетнего сына, пишет РИА Новости.

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Пострадавший, 42-летний Брэд Льюис, был в гостях у друга. Его сын выбежал на балкон первого этажа, чтобы посмотреть, куда полетели пластмассовые шарики из игрушечного пистолета, и потерял равновесие.

Отец бросился на балкон, чтобы спасти ребенка, но сам не удержался и упал вместе с ним. В полете он сумел прижать сына к себе и перевернуться так, чтобы принять удар на себя. Льюис упал головой на бетон с высоты около четырех метров.

В результате падения ребенок получил перелом костей черепа с сотрясением и ушибом мозга. Его отец пострадал куда серьезнее: помимо открытой черепно-мозговой травмы и ушиба мозга врачи диагностировали у него перелом одного из шейных позвонков. 

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По оценкам специалистов, восстановление займет от шести месяцев до года.

Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заработала 40,5 миллиона долларов в период с июня 2017 года по июнь 2018 года и стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes.

Второе место заняла Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов, в том числе благодаря картине "Малефисента 2".

Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон потеряла одну строчку по сравнению с прошлым годом и взяла третье место, ее доход составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году). 

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Замыкают пятерку Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.

Панин устроил пьяный дебош в самолете

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Как сообщает РИА Новости, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов.

В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса. 

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На опубликованной в Сети записи видны возмущенные пассажиры рейса, которых успокаивает сотрудник полиции.

В Италии проверяют, есть ли повреждения после землетрясения

Служба гражданской обороны Италии устанавливает, есть ли пострадавшие и разрушения в результате землетрясения на юге страны. По предварительным данным, население не пострадало, отмечает пожарная служба.

Как сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), магнитуда подземного толчка в провинции Кампобассо области Молизе составила 5,1. За ним последовала серия из 11 афтершоков магнитудой от 2 до 3,5.

"Население ощутило сейсмособытие, ведутся все необходимые проверки на предмет повреждений и пострадавших", — сообщает служба гражданской обороны, чье сообщение цитирует РИА Новости.

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Теги:
пока все спали, США, Молдова, Россия, Общество
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