В Италии закрыт мост, созданный тем же инженером, что и рухнувший в Генуе

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Мэр южноитальянского города Беневенто Клементе Мастелла, изучив доклад технического комитета муниципалитета, принял 17 августа решение запретить движение любых транспортных средств по мосту Святого Николая, который в 1955 году был построен в этом городе по проекту инженера Риккардо Моранди, пишет РИА Новости.

"Я знаю, что это принесет гражданам неудобства, но лучше уж неудобства, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе", — приводят местные СМИ слова политика.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гром грянул в Генуе – перекрестятся ли в Кишиневе

Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек. По данным генуэзских властей, сейчас в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Еще около 20 человек пока считаются пропавшими без вести.

Виадук, возведенный по проекту инженера Моранди, был торжественно открыт в сентябре 1967 года и стал одним из символов современной Генуи. Однако многие годы в Италии раздавались авторитетные голоса, которые ставили под сомнение безопасность этого сооружения. Так, профессор Генуэзского университета Антонио Бренчик называл этот мост "примером провала в инженерии". А глава объединения промышленников Генуи Джованни Калвини еще в 2012 году предлагал спешно усовершенствовать автодорожную инфраструктуру города, потому что "через десять лет мост Моранди рухнет".

По данным СМИ, в Италии имеются десятки возведенных в 1950-1960-е годы инфраструктурных объектов, безопасность которых вызывает сомнения.