Пока все спали: пожары, землетрясения и опасная лихорадка на подступах Молдовы

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Работники лесного хозяйства России потушили 30 лесных пожаров на территории более 26 тысяч гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана". По данным ведомства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, лесопожарными силами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади 26 276 гектаров", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В сенате США не нашли доказательств сговора Трампа с Россией

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр признал, что фактических доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией нет.

Берр занимался расследованием 19 месяцев, эта работа, по его словам, оказалась гораздо сложнее, чем он себе сначала представлял.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — сказал сенатор.

Худшее, что комитет может сделать — преждевременно попытаться прекратить расследование, отметил в то же время Бэрр.

© Fotolia / Steve Heap Чем грозят Молдове антироссийские санкции США и падение курса рубля

Он добавил, что есть еще несколько человек, с кем надо побеседовать за закрытыми дверями, а также несколько свидетелей, с кем придется встретится повторно. При этом он не назвал даты окончания расследования, отмечает РИА Новости.

Российская экономика справилась с новыми санкциями США

Российская экономика хорошо справилась с новым пакетом американских санкций, объявленных в апреле этого года, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.

При этом эксперты добавили, что изначально ограничительные меры привели к определенной нестабильности российской экономики.

Кроме того, агентство сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра.

Эксперты отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

Подземные толчки

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Коста-Рики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 165 километрах к юго-востоку от столицы Коста-Рики Сан-Хосе, в 96 километрах к западу от панамского города Давид и в 12 километрах от портового города Гольфито в Коста-Рике. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Вирус Западного Нила на подступах Молдовы

Мужчина в Яссах заразился вирусом Западного Нила из-за укуса комара.

© Sputnik / Алексей Куденко Смертельный вирус подобрался к границе Молдовы

Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще три человека находятся под медицинским наблюдением.

66-летний мужчина был несколько дней на рыбалке. До этого у него не было серьезных проблем со здоровьем. Спустя некоторое время после рыбалки у него началась лихорадка, сопровождаемая галлюцинациями.

Ранее уже сообщалось о том, что 79-летний мужчина из Галац (прим.ред. — в 21 км от границы с Молдовой) скончался 9 августа от лихорадки Западного Нила. Информацию об этом подтвердила директор Инфекционной больницы Галац Михаела Дебита.