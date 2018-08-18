09:48 18 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Реанимационное отделение

Пока все спали: пожары, землетрясения и опасная лихорадка на подступах Молдовы

© RIA Novosti . Alexei Babushkin
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (68)
648 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Работники лесного хозяйства России потушили 30 лесных пожаров на территории более 26 тысяч гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана". По данным ведомства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. 

В Индии, дожди смыли дом
© Facebook / Severe Weather Europe
В Индии дожди смыли целый дом - видео

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, лесопожарными силами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади 26 276 гектаров", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В сенате США не нашли доказательств сговора Трампа с Россией

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр признал, что фактических доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией нет.

Берр занимался расследованием 19 месяцев, эта работа, по его словам, оказалась гораздо сложнее, чем он себе сначала представлял.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — сказал сенатор.

Худшее, что комитет может сделать — преждевременно попытаться прекратить расследование, отметил в то же время Бэрр. 

Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
© Fotolia / Steve Heap
Чем грозят Молдове антироссийские санкции США и падение курса рубля

Он добавил, что есть еще несколько человек, с кем надо побеседовать за закрытыми дверями, а также несколько свидетелей, с кем придется встретится повторно. При этом он не назвал даты окончания расследования, отмечает РИА Новости.

Российская экономика справилась с новыми санкциями США

Российская экономика хорошо справилась с новым пакетом американских санкций, объявленных в апреле этого года, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.

При этом эксперты добавили, что изначально ограничительные меры привели к определенной нестабильности российской экономики.

Кроме того, агентство сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра.

Кошки почувствовали землетрясение за 10 секунд до начала
© Youtube / 猫カフェ キャッチー
Видеофакт: кошки действительно могут предупредить о землетрясении

Эксперты отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

Подземные толчки

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Коста-Рики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). 

Эпицентр подземных толчков располагался в 165 километрах к юго-востоку от столицы Коста-Рики Сан-Хосе, в 96 километрах к западу от панамского города Давид и в 12 километрах от портового города Гольфито в Коста-Рике. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Вирус Западного Нила на подступах Молдовы 

Мужчина в Яссах заразился вирусом Западного Нила из-за укуса комара. 

Капельница. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
Смертельный вирус подобрался к границе Молдовы

Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще три человека находятся под медицинским наблюдением.

66-летний мужчина был несколько дней на рыбалке. До этого у него не было серьезных проблем со здоровьем. Спустя некоторое время после рыбалки у него началась лихорадка, сопровождаемая галлюцинациями.

Ранее уже сообщалось о том, что 79-летний мужчина из Галац (прим.ред. — в 21 км от границы с Молдовой) скончался 9 августа от лихорадки Западного Нила. Информацию об этом подтвердила директор Инфекционной больницы Галац Михаела Дебита.

Тема:
Самое интересное за ночь (68)

По теме

Прокатились с ветерком: безумный поступок попал на видео
Скончался автор хитов Пугачевой, Ротару, Леонтьева и Долиной
Чем грозят Молдове антироссийские санкции США и падение курса рубля
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, события, Европа, США, Молдова, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма
    Рекордная "Харизма"

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ярмарка мёда
Сладкая пятница - в Кишиневе открылась ярмарка меда
В Кишиневе возле цирка нашли живых динозавров
В Кишиневе возле цирка нашли живых динозавров
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
История расширения НАТО: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться