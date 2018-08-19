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Президент РФ Владимир Путин в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Пока все спали: подробности переговоров Путина и Меркель, землетрясение силой 8 баллов

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (69)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Геологическая служба США сообщила о том, что у берегов Фиджи на юго-западе Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 8,2. 

Кошки почувствовали землетрясение за 10 секунд до начала
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Видеофакт: кошки действительно могут предупредить о землетрясении

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,9. Эпицентр находился в 290 километрах к северо-востоку от остров Ндои (Фиджи). Геологи также уточнили, что очаг располагался на глубине не 570  километров, пишет РИА Новости.

Песков назвал переговоры Путина и Меркель обстоятельными

Трехчасовые переговоры лидеров России Владимира Путина и Германии Ангелы Меркель в Берлине были обстоятельными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

Президент России Владимир Путин поздравляет министра иностранных дел Австрии
© AP Photo / Roland Schlager / pool APA
Танец с невестой: Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии

"Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)", — сказал Песков журналистам по итогам встречи двух лидеров.

Он отметил, что у сторон не было цели достигнуть договоренностей. "Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов", — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин и Меркель обсудили двусторонние отношения, а также отметили рост торгового оборота между Россией и Германией, отмечает РИА Новости.

ДТП с 2 погибшими и 15 пострадавшими

В результате столкновения автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар, с "КамАЗом" на Ставрополье пострадали 15 человек, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Андроповского района края. 

Мост в Генуе
© AFP 2018 / ANDREA LEONI
Обновленные данные: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41 человека

Еще два человека, по данным ГИБДД, погибли.

"В больницу Невинномысска, где находились семеро пострадавших, доставлена еще одна женщина. Это в основном те, кто в тяжелом состоянии или средней тяжести. В травмцентр в Пятигорске направлены семь человек — те, у кого порезы, ушибы, не тяжелые травмы", — уточнили в диспетчерской службе.

Остальных пассажиров временно разместили в доме культуры в селе Куршава.

Движение на месте ДТП затруднено. 

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филип созывает комиссию по здоровью в связи с корью

В Тараклийском районе подтвердили 46 случаев кори

В Тараклийском районе подтверждены 46 случаев кори. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здоровья. Еще у десяти человек врачи подозревают корь. Из подтвержденных случаев 10 случаев в Тараклии и 6 в Унгенском районе — подтверждены по клиническим признакам. Все заразившиеся — из семей, где уже есть болеющие корью.

Всего 88 случаев заражения зарегистрированы в Чадыр-Лунгском районе, 63 ребенка госпитализированы. Проводятся анализы, чтобы получить точное подтверждение заболевания именно корью. 

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Молдова, Кишинев, Общество
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