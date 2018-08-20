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Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля

Пока все спали: золото Молдовы, сообщение Кремля и поездка Кадырова

© Sputnik / Alexey Druzhinin
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (70)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. 

Путин на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль
© Ruptly .
Видео, как Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии - полная версия

"По приглашению короля Саудовской Аравии, Хранителя двух Святынь, уважаемого Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда я прибыл в город Джидда", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В аэропорту главу Чечни встретил губернатор провинции Джидда, принц Мишал Бин Маджед Бин Абдул-Азиз Аль Сауд. Из Джидды Кадыров направился в Мекку для совершения обрядов Хаджа. Кадыров также выразил уверенность в том, что предстоящие встречи послужат делу дальнейшего укрепления традиционных дружественных связей между Саудовской Аравией и Россией, и, в частности, Чечней, сообщает РИА Новости. 

В Кремле опровергли сообщения о планах Путина приехать на свадьбу Шредера

Планов приехать на свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера у российского президента Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Президент РФ Владимир Путин в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
© Sputnik / Алексей Дружинин
Президентский вояж: Путин и Меркель сверили часы по главным вопросам

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Накануне Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Глава государства заглянул на торжество в субботу по пути в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За час, проведенный на свадьбе, российский лидер успел поздравить молодоженов, вручить подарки, исполнить танец с невестой и расписаться на капоте автомобиля.

Молдова завоевала бронзу на олимпиаде

Речь идет об Олимпиаде по робототехнике FIRST Global Challenge. 

Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка после полета на космическом корабле-спутнике
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В этом году темой олимпиады было "Энергетическое воздействие", нашу страну представляла команда из пяти человек. 

Эвакуация на вокзале

В городе Тилбур в Нидерландах был эвакуирован главный железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе. Полиция задержала нескольких человек, которые могут быть связаны с инцидентом. После этого посетители станции были эвакуированы, а железнодорожное сообщение приостановлено.

Тема:
Самое интересное за ночь (70)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Молдова, Кишинев, Общество
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