Забеременели сразу 16 медсестер в одной больнице - это чудо, говорят они

Репортеры не знают, что и думать, а пользователи шутят о составе воды, которая поступает в больницу.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В одной из больниц города Феникс в американском штате Аризона забеременели сразу 16 медсестер. Все женщины работают в одном учреждении — в госпитале интенсивной терапии.

Когда факт повальной беременности стал известен руководству больницы, возникли естественные вопросы. Медсестры утверждают, что беременны от абсолютно разных мужчин и, более того, выразили согласие провести пресс-конференцию.

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Женщины с удовольствием позируют все вместе для репортеров и называют случившееся "чудесным совпадением". Они сообщили прессе, что две из них ранее безуспешно боролись с бесплодием.

Тем временем в социальных сетях на все лады комментируют эту историю. Некоторые пользователи, несмотря на утверждения медсестер, подозревают, что в составе персонала отыскался неизвестный ловелас. Другие шутят, что в воде, которая поступает в госпиталь, "видимо, что-то было".