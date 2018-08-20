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Приют для собак

Собаку годами держали на такой короткой цепи, что она еле дышала — фото

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Жестокий хозяин буквально подвесил щенка во дворе дома и держал его в таком виде долгие годы, пока соседи не вызвали полицию.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Многие люди относятся к своим собакам, как к детям. Но есть и другие, которые подвергают этих милых созданий бесчеловечным пыткам и держат их в экстремальных условиях. Кэла, сторожевая собака механика из города Сан-Хосе в Коста-Рике — одна из этих несчастных собак.

Владелец годами держал животное на такой короткой цепи, что собака едва могла дышать. Хозяин редко кормил ее и никогда не водил к ветеринару. К счастью для Кэлы, ее страдания завершились.

Обеспокоенные соседи видели условия, в которых хозяин держал собаку. Они не раз пытались поговорить с ним, но встречали лишь ругань и угрозы. В конце концов, не выдержав плача Кэлы, соседи вызвали в полицию. Даже полицейские были потрясены, когда увидели цепь, на которой держали животное. Когда ее наконец спасли, Кэлу пришлось лечить от истощения, ран и недоедания.

Лия Бэттл, хозяйка приюта для животных "Territorio de Zaguates", сообщила местной прессе: "Я увидел жалкое существо, лишенное достоинства и готовое к смерти — собаку, чей дух был сломлен и которая просто ждала конца как спасения от нескончаемого кошмара". Самой страшной была гниющая рана на шее от металлической цепи, которая буквально врастала в тело собаки годами.

Но даже после спасения Кэла не обрела покоя. В июне в приют пробрались несколько неизвестных, которые угостили собак колбасой с ядом. Погибли 16 питомцев приюта, но Кэла, хотя и была отравлена, но выжила — она до последнего цеплялась за жизнь.

Сегодня Кэла живет в приемной семье и уже научилась ладить с людьми и другими собаками. "После многих лет пренебрежения, пыток и издевательств Кэла, похоже, приходит в норму. Она счастлива, это сильная, смышленая, немного упрямая и избалованная ее приемной семьей собака", — рассказала Лия, добавив: "Это спасение — как сражение добра против зла, и ненависти против любви. В конце концов, любовь всегда побеждает".

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Теги:
приют для животных, жестокое обращение с животными, собака
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