В Европе применили необычный метод для защиты личной жизни

Оригинальный способ придумали в Нидерландах, но воспользоваться предложением рискнули немногие.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Гостям фестиваля Haarlem Culinair в Нидерландах предложили нарисовать на лбу красную точку. Такой рисунок означал, что его носители не желают попадать в поле зрения фотографов, пишет Tjournal.ru.

Отсутствие красного маркера было автоматическим согласием на публикацию фото и видео.

По данным издания, красную точку-стикер выдавали организаторы мероприятия. Кроме того, сами гости фестиваля могли нарисовать ее помадой.

Примечательно, что из 70 тысяч гостей только трое приняли предложение.

В итоге организаторы редактировали снимки с этими людьми перед публикацией в соцсетях.

Известно, что такой же метод хотят применить на другом фестивале, который пройдет в августе.