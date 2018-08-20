В Европе применили необычный метод для защиты личной жизни

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Гостям фестиваля Haarlem Culinair в Нидерландах предложили нарисовать на лбу красную точку. Такой рисунок означал, что его носители не желают попадать в поле зрения фотографов, пишет Tjournal.ru.
Отсутствие красного маркера было автоматическим согласием на публикацию фото и видео.
По данным издания, красную точку-стикер выдавали организаторы мероприятия. Кроме того, сами гости фестиваля могли нарисовать ее помадой.
Примечательно, что из 70 тысяч гостей только трое приняли предложение.
В итоге организаторы редактировали снимки с этими людьми перед публикацией в соцсетях.
Известно, что такой же метод хотят применить на другом фестивале, который пройдет в августе.