Потопы, апрельский снег, африканская жара: почему это происходит

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Ливни и периоды жары стали непривычно продолжительными в последние годы из-за резких изменений в характере движения ветров над Америкой, Европой и Азией, связанных с потеплением Арктики. Это констатируют климатологи в журнале Nature Communications.

© Sputnik / Miroslav Rotari Адская жара в Молдове: на солнце плавится асфальт и жарится яичница 18

"Всю нашу планету охватывают гигантские потоки воздуха, которые мы называем "планетными волнами". Наши наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов начали влиять на их работу, мешая их распространению и движению. Когда такие волны "застревают", они, по сути, "замораживают" погоду, в результате чего дожди превращаются в потопы, хорошая погода – в волны жары, а засухи – в мощнейшие пожары", — рассказывает Ханс Шнелльнгубер (Hans Schnellnhuber) из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" – периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой.

Стоит только вспомнить прошлогодние события, когда 20 и 21 апреля на Молдову обрушились сильнейшие снегопады. Сотни населенных пунктов тогда оказались обесточены, уничтожена большая часть урожая, повалены десятки тысяч деревьев.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности – каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Как отмечает Шнелльнгубер, многие люди начали замечать в последние годы, что погода в летние месяцы меняется не так быстро, как это происходило в прошлом – жаркие дни превратились в недели жары, а дожди иногда продолжаются по несколько суток. Это вызывает пожары, потопы и другие катаклизмы, наносящие огромный урон экономике и уносящие жизни сотен людей.

Немецкие климатологи заинтересовались этой проблемой и попытались раскрыть ее корни, изучая данные, собранные наземными метеорологическими станциями и спутниками во время подобных аномалий. Проанализировав эти данные, ученые сравнили их с тем, что предсказывали компьютерные климатические модели в надежде найти корень этих странных "заморозок" погоды.

© Sputnik / Ада Багиан Аномальная жара: в ВОЗ рассказали, как уберечь себя

Как оказалось, почти все эти события были порождены тем, что температуры в Арктике в последние годы росли заметно выше, чем в других регионах Земли. Благодаря этому разница в температуре между заполярьем, умеренными широтами и тропиками заметно упала, что резко поменяло характер движения ветров в верхних слоях атмосферы.

В прошлом, как объясняют ученые, так называемые "планетные волны", или струйные течения, беспрепятственно "гуляли" по атмосфере Земли, двигаясь с запада на восток и равномерно распределяя тепло по тем широтам, где они существуют.

Глобальное потепление ослабило и сделало их менее стабильными. Это не только изменило то, где протекают подобные "воздушные реки" и как быстро они движутся, но и создало особые "стоячие волны" внутри них, где условия очень долгое время не меняются.

При появлении таких зон, как показывают расчеты климатологов, погода в их окрестностях "замораживается" и не меняется на протяжении того времени, пока эта стоячая волна не исчезнет. Подобные феномены, по мнению климатологов, породили недавние пожары в США и в Канаде, потопы в Англии и в других странах Европы, а также множество других погодных аномалий.