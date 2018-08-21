Пока все спали: козы-хулиганы, сгоревшее авто и книга о покушении на Ленина

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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено из-за вышедших на рельсы коз, сообщает РИА Новости.

"Кое-что новое для нас (мы думаем): две козы бродят по линии метро в Бруклине", — говорится в микроблоге метрополитена в Twitter.

Southbound N trains are running on the D line from 36 St to Coney Island Stillwell Av while the NYPD safely retrieve goats from the tracks. pic.twitter.com/oDy0KVk6PL — NYCT Subway (@NYCTSubway) 20 августа 2018 г.

​Позже было объявлено, что жизни коз ничего не угрожает, полиция убрала животных с рельсов. Движение поездов восстановлено.

Сальвадор разорвал дипломатические связи с Тайванем

Правительство Сальвадора объявило об установлении дипломатических отношений с Китаем, разорвав официальные связи с Тайванем, пишет РИА Новости.

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Во вторник утром в Пекине глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Сальвадора Карлос Кастанеда подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой с Республикой Эль-Сальвадор.

Сальвадор стал третьей страной, которая за последние несколько месяцев разорвала отношения с Тайванем. Ранее Доминиканская Республика и Буркина-Фасо 1 и 24 мая соответственно объявили об аналогичном решении.

В настоящий момент в мире осталось лишь 17 государств, которые имеют официальные связи с Тайванем.

В Бендерах сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля Volkswagen началось на стоянке у Бендерского машиностроительного завода.

Как сообщает пресс-служба МВД, 39-летний владелец иномарки находился в это время на рабочем месте. Подбежав к авто, он попытался сбить пламя с помощью огнетушителя.

В СССР хотели издать книгу, посвященную покушению на Ленина в 1918 году

Советское правительство планировало издать специальную книгу, посвященную совершенному в августе 1918 года покушению на Владимира Ленина, следует из архивных материалов, опубликованных на сайте Президентской библиотеки.

Оцифрованы подлинные документы уголовного дела — 105 листов, которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года.

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Они включают свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Ленина, а также директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

"Управление делами Совнаркома организовало тщательный подбор материалов, связанных с покушением на жизнь председателя Совета народных комиссаров В.И.Ульянова (Ленина). Просим вам все материалы-доклады, письма, телеграммы, резолюции, прокламации, статьи и пр. и пр. немедленно пересылать нам. Имеется в виду издание особой книги, посвященной этому событию", — говорится в одной из директив за подписью Бонч-Бруевича, пишет РИА Новости.