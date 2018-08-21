Роковая фотосессия: лис украл кошелек, пока его снимали на видео

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Вы любите животных? После этого видео вы станете любить их меньше. Бродячий лис отплатил самой черной неблагодарностью прохожему, который подозвал его, чтобы приласкать и сделать забавное видео для социальных сетей.

В социальные сети видео все же попало. Однако совсем не так, как задумал автор. Чтобы снять хороший кадр, он положил на землю пакеты с покупками и кошелек, который держал в руках. Казалось бы, что могло пойти не так? Но это было роковой ошибкой. Невинно выглядящий лис схватил портмоне и "сделал ноги". Каждый, кому хотя бы раз приходилось блокировать и перевыпускать банковские карты или восстанавливать утерянные документы, может представить себе ужас и негодование ограбленного человека.

Getting too close to a wild fox wcgw. pic.twitter.com/pEguwiqwCs — What Could Go Wrong? (@WCGWVids) 10 августа 2018 г.

​Прохожий бросился в погоню и, в конце концов, прижал лиса к стене. Однако, удалось ли ему вернуть свой кошелек, мы рассмотреть на видео не сумели. Может быть, у вас это получится?