Умилительно: собака отправилась на "скорой" в больницу вместе с хозяйкой

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Медики поначалу опасались приближаться к лежащей на асфальте женщине, так как рядом с ней была крупная собака.
Но верный четвероногий друг не проявил никакой агрессии.
Когда пациентку на каталке погрузили в "скорую", собака запрыгнула следом, отказавшись покидать хозяйку.
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К счастью, в клинике выяснилось, что у пациентки нет серьезных заболеваний — накануне она просто выпила лишнее. Кстати, первое, что произнесла девушка, придя в себя — была кличка любимого пса. Пациентка и собака принялись обниматься, вызвав умиление у медиков, которые убедились, что поступили правильно, не прогнав пса во время госпитализации.