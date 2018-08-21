Умилительно: собака отправилась на "скорой" в больницу вместе с хозяйкой

В китайском Дацине золотистый ретвитер оказался очень преданной собакой. Когда хозяйка упала в обморок, питомец дождался приезда скорой.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Медики поначалу опасались приближаться к лежащей на асфальте женщине, так как рядом с ней была крупная собака.

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Но верный четвероногий друг не проявил никакой агрессии.

Когда пациентку на каталке погрузили в "скорую", собака запрыгнула следом, отказавшись покидать хозяйку.

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К счастью, в клинике выяснилось, что у пациентки нет серьезных заболеваний — накануне она просто выпила лишнее. Кстати, первое, что произнесла девушка, придя в себя — была кличка любимого пса. Пациентка и собака принялись обниматься, вызвав умиление у медиков, которые убедились, что поступили правильно, не прогнав пса во время госпитализации.