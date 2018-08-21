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Михаил Фоменко

Ушел из жизни "русский Тарзан" Михаил Фоменко

Public domain
Общество
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Фоменко прожил среди дикой природы шесть десятилетий - до 2012 года, когда его поместили в дом престарелых.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Выходец из Советского Союза Майкл Фоменко, который более 60 лет в одиночку прожил в лесах Австралии, умер на 89-м году жизни. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на сестру отшельника Инессу.

Согласно распространенной версии, хотя и не подкрепленной документально, Фоменко родился в советской Грузии в семье княжны Елизаветы Мачабели и спортсмена Даниила Фоменко. В конце 1930-х годов семья бежала в Китай, а после начала японской интервенции перебралась в Сидней.

В Австралии Фоменко прочили спортивное будущее десятиборца и даже приглашали для участия в Олимпийских играх. Однако молодой человек предпочел укрыться в лесах на севере страны, где жил охотой на крокодилов и кабанов, уточняет РИА Новости.

Из-за необычного стиля жизни Фоменко получил прозвище Тарзан, а истории о нем стали появляться в СМИ. В 1960-х годах мужчину признали душевнобольным и лечили в разных учреждениях, в том числе с применением электрошока. Однако после освобождения Фоменко вернулся к прежнему образу жизни.

Фоменко прожил среди дикой природы до 2012 года, когда был помещен в дом престарелых. Он скончался в минувшую пятницу, 17 августа, сообщила его сестра.

Теги:
тарзан, отшельник, смерть, Майкл Фоменко
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