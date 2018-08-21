Ивлеева откровенно рассказала о романе с Элджеем

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Ведущая популярной программы "Орел и решка" Анастасия Ивлеева дала интервью известному журналисту и блогеру Юрию Дудю.

© Facebook / Natalia Gordienko Страстный роман Натальи Гордиенко и Алексея Чадова

Она стала героиней 21-го выпуска программы "ВДудь". За несколько лет своей карьеры девушка стала очень популярной, сейчас она находится, как говорится, на пике. Внимания к ее персоне добавляет и тот факт, что у нее завязался роман с не менее известным рэп-исполнителем Элджеем.

В ходе интервью Ивлеева откровенно рассказала о своих отношениях с возлюбленным.

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По ее словам, она считает, что в ее молодом человеке "классно все". На протяжении всей беседы она очень тепло о нем отзывалась. Также Ивлеева ответила и на вопрос о лучшем сексе в своей жизни, подтвердив, что первым по этому критерию является именно Элджей.

"У меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз, это фантастика", — заявила ведущая.

Стоит отметить, что ранее девушка никак не комментировала отношения с рэпером, лишь изредка выкладывая общие фото в соцсети.

Впервые о романе российских звезд заговорили полгода назад. Тогда их застали целующимися в одном из ресторанов Москвы. Сама ведущая не раз подчеркивала, что ее сердце свободно, а продолжительные романы невозможны из-за ее переездов по работе.

Однако отношения с Элджеем длятся уже давно, а в последнее время пара стала появляться на публике, не таясь.