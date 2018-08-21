23:02 21 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.10
  • USD16.74
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Девушка на пляже

Опасные пляжи Затоки и Курортного: где на Украине от отдыха лучше отказаться

CC BY 2.0 / Andrey / Видала я вас!
Общество
Получить короткую ссылку
383 0 0

Какие пляжи на Украине небезопасны для купания: где лучше отдохнуть в соседней стране.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Сезон отпусков еще не окончен, более того, впереди у молдавских бюджетников сразу девять выходных дней. Остаток лета многие из наших соотечественников стараются провести у моря, выбирая для данной цели Украину. Об этом свидетельствуют хотя бы пробки на границе со страной-соседкой. Однако прежде, чем отправиться на отдых на морское побережье Украины, стоит проверить, не внесен ли тот или иной пляж в "черный" список не рекомендованных для купания.

спасательный круг море
CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
Внимание, родители: "мертвое волнение" способно утащить детей в Черное море

Власти соседней страны признают, что на некоторых пляжах стоит воздержаться от отдыха, так как морская вода не соответствует санитарным нормам, и от купания там лучше отказаться.

Так, по данным Минздрава Украины, не рекомендуется купаться в зоне отдыха поселка городского типа Затока (Лиманский район), а также в зоне отдыха села Курортное "Будакская коса". Не стоит отдыхать в Николаевской области в зоне "Яхт-клуб" и на пляже "Прибой". Проверки на этих пляжах проводились с 10 по 16 августа.

Следить за состоянием пляжей на украинском побережье Черного моря можно онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, где размещена интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха.

По теме

"Русалки" в море - шокирующее видео попало в интернет
Куда поехать летом, если не на море: рейтинг альтернативных направлений
Черное море накрыло тайфунами
Теги:
не рекомендовано, запрещено, пляж, купание, отдых, Курортное, Ураина, Затока, Одесса
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Певец Дима Билан, архивное фото
    Невозможное возможно?

    Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в день города.

  • Линии электропередач
    Тушите свет!

    Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.

  • Максим Сподаренко (слева) и Миркко Мойсар в поединке бойцовского шоу Number One
    В бой идут технари

    О юбилейном бойцовском шоу Number One и возможности эстонским спортсменам самим выбрать соперника, рассказал организатор мероприятия Игорь Шинкевич.

  • Открытие магазина ТРИО на Корженевского Минск
    Битва за халяву

    Пенсионеры и дети чуть ли не подрались за бесплатное мороженое, которое разбрасывали на открытии нового продуктового магазина в Минске.

  • Приставы одевают наручники заключенному
    Руки-ножницы

    Немецкая полиция задержала 43-летнего гражданина Грузии, который на городском вокзале вымогал у граждан деньги, угрожая им ножницами.

  • Поездка в Гудауту в рамках проекта Возвращение имени
    Возвращение имени

    Как абхазские курсанты искали родственников военнопленных, как "воскрес" житель села Агубедия и как восприняли новость о своих предках их семьи, читайте в материале Sputnik.

  • Здание Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в Баку
    Во въезде отказано

    В МИД Азербайджана объяснили, почему не пустили на территорию республики немецкого парламентария.

  • Международный военно-технический форум АРМИЯ-2015. День второй
    Сделано в Армении

    В Армении будет создано производство новейших образцов автоматов Калашникова "АК-12" и "АК-15", заявили в Минобороны республики.

  • Каким я увидел город Байконур: краткий путеводитель по космосу на земле
    На старт!

    Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.

  • Встреча Анатолия Бибилова с главой Росстандарта
    Осетинский стандарт

    Глава Росстандарта предложил создать в Южной Осетии филиал лаборатории российского ведомства, идея нашла поддержку у президента республики.

  • Певец Дима Билан, архивное фото
    Невозможное возможно?

    Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в день города.

  • Линии электропередач
    Тушите свет!

    Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Молотоголовый крылан
Страх и ужас: на что можно наткнуться в путешествиях
Красная река
Беда для экологии: "красная река" попала на видео
Ясско-Кишиневская операция
Ясско-Кишиневская операция: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться