Пока все спали: видео момента обрушение моста в Италии и сенсационное открытие ученых

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Обрушение моста в Италии попало на городские камеры. В момент обвала на мосту работали коммунальные работники, несколько уборочных машин и в то же время по нему наблюдалось активное движение других транспортных средств, отмечает РИА Новости.

По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии.

Биологи признали лень "главным двигателем" эволюции

Главными победителями в эволюционной гонке могут быть не самые приспособленные, а самые "ленивые" животные и растения, отличающиеся крайне низкой скоростью метаболизма, отмечают эволюционисты.

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"Мы сравнили скорость метаболизма современных моллюсков и их родичей, вымерших в последние пять миллионов лет. Оказалось, что вымершие беспозвоночные в среднем имели более быстрый обмен веществ, чем те виды, которые существуют сегодня", — рассказывает Люк Стротц (Luke Strotz) из университета Канзаса в Лоуренсе (США), которого цитирует РИА Новости.

Пассажирский самолет вернулся в Уфу из-за загоревшегося двигателя

Пассажирский самолет, перевозивший более двухсот пассажиров, вылетел из Уфы в Сочи, но почти сразу вернулся из-за загоревшегося двигателя, сообщается на сайте уфимской воздушной гавани, пишет РИА Новости.

"В 5.06 местного времени по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявшее рейс 808 Уфа — Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту "Уфа". На борту находились 202 пассажира", — говорится в сообщении.

"Все пожарные и аварийно-спасательные расчёты аэропорта отработали согласно аварийного плана, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. В 5.22 местного времени был дан отбой тревоге. Пострадавших нет", — сообщает аэропорт.