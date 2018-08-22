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Бендерская крепость

Бендеры отметят годовщину освобождения от нацистов

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (303)
19 0 0

Стала известна программа празднования 74-ой годовщины освобождения Бендер от немецко-румынских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции.

ТИРАСПОЛЬ, 22 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Мероприятия, приуроченные к 74-летию со дня освобождения Бендер от немецко-румынских оккупантов, традиционно отметят в городе 23 августа.  Их откроют церемонией возложения цветов к Мемориалу Воинской Славы, к памятным знакам "Приказ Сталина" и "Высота 150.0" на Суворовской горе.

"С привокзальной площади города в 16.30 стартует автопробег "Спасибо Деду за Победу". Завершится заезд на Кицканском плацдарме. А с 19.00 на площади у ДК им. П. Ткаченко бендерчан и гостей города ожидает концерт "Вечный огонь Памяти!" с участием муниципального оркестра города Бендеры и ВИА "Днестр" МВД Приднестровья", — отметили в городской администрации.

На площади также будет экспонироваться баннерная выставка "Дорогами войны — дорогами Победы", где будут представлены экспонаты времен ВОВ.

Ясско-Кишиневская операция
© Sputnik / Вадим Русу
Ясско-Кишиневская операция: как это было

Не обойдется и без традиционной военно-полевой кухни. Кульминацией концертной программы станут файер-шоу и фейерверк.

В 21.00 на летней эстраде "Ракушка" в парке Октябрьском состоится благотворительный показ фильма о Великой Отечественной войне "Брестская крепость".

В течение всего дня сотрудниками историко-краеведческого музея будут проводиться экскурсии по местам боевой славы.

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Кроме того, в программу мероприятий включены тематические книжные выставки "Ваш подвиг бессмертен" в Центральной библиотеке и ее филиалах, фотовыставка, посвященная 74-ой годовщине освобождения города Бендеры, в фойе ДК им. П. Ткаченко, а также тематические экскурсии "По следам мужества и стойкости" в Историко-краеведческом музее.

Тема:
Наследники великой Победы (303)

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Теги:
освобождение, праздник, Бендеры, Общество
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