Фронтмен Aerosmith запретил Трампу использовать песни рок-коллектива

Уже не в первый раз лидер американской рок-группы направляет президенту США соответствующее требование.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Солист рок-коллектива Aerosmith Стивен Тайлер направил в Белый дом письмо, в котором просит перестать использовать песни группы на мероприятиях, где президент США Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками. Об этом сообщает издание Variety, цитирующее адвоката Тайлера Дину ЛаПолт.

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Уточняется, что соответствующее требование передано в администрацию после выступления Трампа перед сторонниками в Западной Виргинии 21 августа, когда звучала песня "Livin’ on the Edge" группы Aerosmith. В письме указано, что американский лидер нарушил авторские права на использование данной композиции.

ЛаПолт подчеркнула, что использование песни группы на политической арене может создать ложное впечатление, что Тайлер поддерживает президентство Трампа.

Сообщается, что это уже не первое предупреждение о нарушении авторских прав группы, направленное Трампу. В 2015 году Трамп использовал во время предвыборной кампании другую песню группы Aerosmith — "Dream On". Тогда звукозаписывающая компания доказала, что авторские права на песню были нарушены, так как их владелец не давал письменного разрешения на использование трека.