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Пока все спали: нападение на полицейских, ДТП на Буюканах и санкции США

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (73)
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О событиях минувшей ночи читайте в подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. В Кишиневе вечером столкнулись троллейбус, следующий по маршруту №21, и легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Михай Витязул. По словам свидетелей, пострадали два человека, они доставлены в больницу машинами скорой помощи.

Нападение на полицейских

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что группа подростков, напавших на полицейских, получила приказ из-за границы через социальные сети. 

Колонна пленных немецких солдат в районе Курска, 1943 год
© Sputnik / Natalya Bode
Какой сегодня праздник: 23 августа

Кроме того, глава Чечни считает, что совершенное преступление носит продуманный характер, а его организаторы хотят расколоть общество.

"Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер", — подчеркнул Кадыров, которого цитирует РИА Новости.

Шнуров станет наставником нового сезона шоу "Голос"

В пресс-службе Первого канала назвали наставников нового сезона шоу "Голос". Ими станут Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста. 

Микрофон
CC0 / BreakingTheWalls / Microphone
Стали известны наставники нового сезона шоу "Голос"

По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрия Аксюты, каждый из приглашенных звезд являются на сегодняшний день "самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа".

Он подчеркнул, что каждый из наставников представляет отдельное направление в музыке со своей точкой зрения. По мнению организаторов, это поспособствует тому, что артисты возьмут в свои команды разноплановых и самобытных исполнителей, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер Молдовы объявил о введении санкций — узнайте, против кого

В МИД объяснили нежелание обсуждать отмену санкций США

США продолжат вводить новые санкции против России независимо от ее действий, поскольку ограничительные меры идеологизированы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций. Мы считаем всю вот эту идеологизированную конструкцию и пропитанную антироссийским подходом предельно искусственной, не имеющей ничего общего с той линией, которую проводит Россия на международной арене", — сказал он.

По словам Рябкова, уже ясно, что США продолжат вводить санкции и дальше, пишет РИА Новости.

Тема:
Самое интересное за ночь (73)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали
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