Чудесное спасение молодой пары: когда надежды уже не было - появился Христос

Пять дней в открытом море без еды, воды и в полном одиночестве: когда надежды уже не оставалось - появился Христос.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. История со счастливым концом: пара из Новороссийска на надувной лодке без еды и воды в течение пяти дней дрейфовала в открытом море, пока их не спас Христос… Так зовут капитана греческого танкера, который и обнаружил несчастных, сообщают местные СМИ.

Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян отправились на резиновой лодке порыбачить в Черном море, прихватив с собой из еды лишь упаковку семечек. Место для отдыха они выбрали рядом с берегом, однако из-за сильного ветра лодку начало сносить в открытое море. Парочка попыталась вернуться к суше, но их попытки оказались тщетными. Вдобавок ко всему, они потеряли одно весло.

Последующие три дня оказались для рыбаков настоящим испытанием — начался шторм, лодку постоянно переворачивало, а все их личные вещи унесло. Люди привязали себя к плавсредству, чтобы не потерять и его. Когда надежды на спасение у измученных стихией уже не оставалось, на горизонте показался греческий танкер. Пару подняли на борт. Пострадавшие сильно обгорели. Спустя три дня после спасения они вернулись домой.