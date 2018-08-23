Уникальная фотография Ксении Дели

Ксения Дели поделилась пикантной фотографией рабочего процесса во время съемок: снимок, который никого не сможет оставить равнодушным.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Известная молдавская модель Ксения Дели, которая вышла замуж за египетского миллионера Оссама Фатхи Рабах аль-Шарифа и совсем недавно родила ему дочь, опубликовала в Instagram пикантную фотографию со съемочной площадки. На ней дива запечатлена в весьма хорошей форме.

Она поделилась со своими подписчиками новостью о том, что вернулась к работе. На снимке запечатлен процесс подготовки к съемкам — перед фотосессией модель обступили визажисты, а сама Дели в этот момент кормила грудью свою новорожденную дочь.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 22 Авг 2018 в 8:50 PDT

"Прекрасное сочетание того, как быть матерью и работать одновременно", — подписала фото Дели.

Свою дочь молдавская модель и египетский миллионер назвали Анастасией.