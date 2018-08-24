09:39 24 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD16.71
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
ЧП в Москве, архивное фото

Пока все спали: стрельба в Москве и смертельный наезд в Кишиневе

© RIA Novosti . Ilya Pitalev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (74)
74120

События минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. В Москве мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. В результате стрельбы пострадал один из правоохранителей, нападавший был ранен ответным огнем и обезоружен.

В Москве неизвестный стрелял по полицейским: открыто уголовное дело>>>

Сейчас он находится в больнице, его оперируют. Пострадавшему полицейскому, который получил ранение в ногу, оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает. 

курс валют
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Почувствуют ли в Молдове санкционные войны США и России

Тем временем установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости.

Госдеп пригрозил санкциям всем странам в мире за покупку С-400

США не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку российских ЗРК С-400, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы против возможной покупки нашими партнерами и союзниками по всему миру С-400", — сказала Науэрт.

На вопрос, могут ли быть введены санкции против других стран, помимо Турции, за покупку С-400, Науэрт ответила: "Мы ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру".

США в прошлом грозили Турции санкциями за подобные приобретения. 

Кирилл Габурич
© Sputnik / Miroslav Rotari
Габурич: что стоит за экономическим ростом Молдовы

Она также выразила обеспокоенность возможным ускорением поставок С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости.

На Ботанике женщину сбили насмерть прямо перед подъездом

На женщину наехал грузовик, который разгружал товар в киоске поблизости. Смертельное происшествие произошло вчера вечером.

По предварительной информации, мужчина наехал на женщину после того, как разгрузил товар. В момент ДТП он смотрел, нет ли кого сзади, и не заметил жертву, которая была перед машиной. Женщина скончалась на месте. 

Авария с автобусом Кишинев-Затока
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Итоги страшного ночного ДТП — у ребенка погибли родители, 19 пострадавших

Актер Стивен Сигал стал индивидуальным предпринимателем в России

Актёр Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в России, чтобы легализовать свою деятельность, так как большую часть времени он живёт и работает в РФ, сообщил РИА Новости представитель артиста Анар Рейбанд.

Он пояснил, что Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье, где он проживает на данный момент.
"Дело в том, что мистер Сигал около 70-80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность. Он не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы", — сказал Рейбанд.

Он отметил, что Сигал уже снялся в нескольких фильмах в России, и намерен продолжить эту деятельность.

Тема:
Самое интересное за ночь (74)

По теме

Малыш против гиганта — неравная схватка лобстера и пингвина попала на видео
Ночные гонки в Кишиневе: столкновение легковушки и троллейбуса попало на видео
Смешное видео: девушки поймали на удочку осьминога, но пожалели об этом
Смертельную схватку кобры и варана турист заснял на видео
Теги:
пока все спали, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

  • Александр Петров - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике
    Неприемлемый термин

    Посол России в Эстонии Александр Петров прокомментировал намерение Таллинна истребовать с Москвы компенсацию за "советскую оккупацию".

  • Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
    Без света

    Из-за несанкционированных работ по прокладке труб без электроэнергии остались сорок населенных пунктов в Брестской области Беларуси.

  • Учебно-тренировочный корабль ВМС Италии
    Итальянские паруса

    В порт Батуми прибыл 85-летний итальянский корабль Palinuro – во время его стоянки жители и гости города смогут подняться на борт парусника.

  • Абхазский язык
    Абхазский для всех

    Программа по реализации закона "О государственном языке Республики Абхазия" вступит в силу в 2019 году.

  • Павел Ковальский: российский советник по экономике
    Успешные проекты

    Российский советник в Южной Осетии рассказал Sputnik, почему в республику стоит вкладывать средства.

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Наступление войск Степного фронта. Курская дуга. 31 июля 1943
Вехи ВОВ: Курская битва - сражение, изменившее ход мировой истории
В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей
В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей
Корь
Корь шагает по Европе: теперь и в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться