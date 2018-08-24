Пока все спали: стрельба в Москве и смертельный наезд в Кишиневе

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. В Москве мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. В результате стрельбы пострадал один из правоохранителей, нападавший был ранен ответным огнем и обезоружен.
В Москве неизвестный стрелял по полицейским: открыто уголовное дело>>>
Сейчас он находится в больнице, его оперируют. Пострадавшему полицейскому, который получил ранение в ногу, оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.
Тем временем установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости.
Госдеп пригрозил санкциям всем странам в мире за покупку С-400
США не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку российских ЗРК С-400, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы против возможной покупки нашими партнерами и союзниками по всему миру С-400", — сказала Науэрт.
На вопрос, могут ли быть введены санкции против других стран, помимо Турции, за покупку С-400, Науэрт ответила: "Мы ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру".
США в прошлом грозили Турции санкциями за подобные приобретения.
Она также выразила обеспокоенность возможным ускорением поставок С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости.
На Ботанике женщину сбили насмерть прямо перед подъездом
На женщину наехал грузовик, который разгружал товар в киоске поблизости. Смертельное происшествие произошло вчера вечером.
По предварительной информации, мужчина наехал на женщину после того, как разгрузил товар. В момент ДТП он смотрел, нет ли кого сзади, и не заметил жертву, которая была перед машиной. Женщина скончалась на месте.
Актер Стивен Сигал стал индивидуальным предпринимателем в России
Актёр Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в России, чтобы легализовать свою деятельность, так как большую часть времени он живёт и работает в РФ, сообщил РИА Новости представитель артиста Анар Рейбанд.
Он пояснил, что Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье, где он проживает на данный момент.
"Дело в том, что мистер Сигал около 70-80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность. Он не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы", — сказал Рейбанд.
Он отметил, что Сигал уже снялся в нескольких фильмах в России, и намерен продолжить эту деятельность.