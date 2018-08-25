Как милый хомяк за секунду превращается в настоящего монстра - видео

Нет, это не монтаж, а реальный хомяк: и такие перемены с грызуном происходят всего за несколько секунд.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. В сети появился забавный видеоролик, на котором запечатлен зевающий хомяк. Вполне милый на первый взгляд грызун всего за несколько мгновений превращается в монстра. Теперь, как говорится, вы видели все.