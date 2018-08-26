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Знаменитый блогер провел полгода в кишиневской тюрьме

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В биографии Андрея Щадило, одного из ведущих популярных интернет стримов, существует и "молдавский период".

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik, Сергей Цуркану. С момента возникновения интернета, а в особенности социальных сетей и прочих средств коммуникации в реальном времени, многие озаботились банальными, но "слишком человеческими" его возможностями – возможностями заработка. И уже давно существует целый класс людей – видеоблогеров, которые не только на манер современных акынов говорят о том, что видят, но и дают полезные советы, как сейчас их называют, –лайфхаки. 

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Помимо энергичных и начитанных технарей, политологов и киноманов появился очень и очень специфический класс видеоблогеров – бывшие заключенные, травящие тюремные байки, раздающие советы, как себя вести в местах заключения, чтобы не "растерять авторитет" и как, собственно, выжить в тюрьме на постсоветском пространстве. Среди этой мрачной публики каторжан, дорвавшихся до клавиатуры и интернета, популярный дуэт "дяди Мопса и Андрюхи" выглядит почти что "светлым лучом", несмотря на обилие нецензурной брани и показного насилия в кадре.

О чем собственно речь? Еще лет шесть назад в сети появилось вирусное видео. Там, в тюремной камере, аноним с видеокамерой преследует и всячески третирует – полушутя, но весьма грубо – другого заключенного по кличке "Мопс".  Как ни странно, видео набрало миллионы просмотров, что демонстрирует интерес населения к маргинальной и темной стороне жизни социума. Вскоре участники видео переместились на волю и сообразили, что интернетом можно заработать больше, чем кражами или другой преступной деятельностью. 

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С тех пор парочка настоящих рецидивистов "Мопс и Андрюха" ведет несколько интернет-каналов и зарабатывает неплохо не только по меркам Украины или Молдовы, но и сытых европейских стран.

Забавный момент – в биографии "Андрюхи", в миру Андрея Щадило, есть и "молдавский эпизод". Еще в далеком 1996 году будущий блогер попытался пересечь украинско-молдавскую границу по поддельным документам, но был задержан и полгода провел в кишиневском СИЗО.

Ну и немного оптимизма – несмотря на невысокий, скажем так, культурный уровень данных видеоблогеров, стоит отметить, что с момента последней "отсидки" бывшие рецидивисты не занимаются незаконной деятельностью и находятся на свободе. А получаемые от своих трансляций средства довольно обильно тратят на благотворительную помощь сиротам и пожилым людям. Возможно, это далеко не худший вариант их судьбы и доказательство того, что интернет может сделать людей лучше и добрей.

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Теги:
блогер, тюрьма, Андрей Щадило, Мопс и Андрюха
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