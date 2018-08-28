Новая зараза в Instagram: блестки на языках ради восхищения

Пользователи соцсетей захлестнула новая напасть, которая может быть опасна для здоровья, предупреждают специалисты.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Пользователи Instagram подверглись новому эксперименту. После того, как австралийский визажист Якинт Вукович показала свой язык, на котором красовались блестки, эту затею решили повторить и другие обитатели соцсети.

Публикация от Jennie Douglas (@_jennie_douglas) Июн 24 2017 в 11:46 PDT

Хотя девушка объяснила, что блестящий глиттер с губ случайно попал ей на язык, это не помогло, — новая "фишка" распространяется как вирус.

Вукович предупредила, что затея может быть опасна для здоровья.

Публикация от @nevertheblacktote Апр 29 2017 в 1:19 PDT

Она напомнила, что красители на блестках порой токсичны, а острые края стразов могут поранить кишечник. Ее доводы пока не помогают. "Гламурная" эпидемия разрастается.