Новая зараза в Instagram: блестки на языках ради восхищения

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Пользователи Instagram подверглись новому эксперименту. После того, как австралийский визажист Якинт Вукович показала свой язык, на котором красовались блестки, эту затею решили повторить и другие обитатели соцсети.
Хотя девушка объяснила, что блестящий глиттер с губ случайно попал ей на язык, это не помогло, — новая "фишка" распространяется как вирус.
Вукович предупредила, что затея может быть опасна для здоровья.
Она напомнила, что красители на блестках порой токсичны, а острые края стразов могут поранить кишечник. Ее доводы пока не помогают. "Гламурная" эпидемия разрастается.