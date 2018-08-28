Пока все спали: выход эсминца США из Черного моря и цепная авария в Румынии

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Американский эсминец "Карни" покинул Черное море, говорится на официальном сайте шестого флота США.

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Сообщается, что корабль выполнял миссию, связанную с проведением операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами, пишет РИА Новости.

"Команда "Карни" совершила успешный визит в Черное море. Мы с нетерпением ждем следующей возможности посетить регион и будущих взаимодействий с нашими партнерами в НАТО и регионе", — заявил капитан "Карни" Тайсон Юнг.

Эсминец находился в Черном море с 18 августа.

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Удар был такой силы, что легковушку отбросило через сквер на другую улицу, и она угодила сразу в три машины, стоявшие на светофоре.

Через лобовое стекло одной из пострадавших машин на проезжую часть выпал двухлетний ребенок. Он находился на переднем сиденье. К счастью, малыш не получил серьезных травм. Госпитализация не понадобилась ни одному из троих пострадавших в аварии.

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Причина — взрыв трех баллонов с пропаном из-за ошибки строителей, один из работников в результате инцидента получил ожог.