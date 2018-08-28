Пока все спали: выход эсминца США из Черного моря и цепная авария в Румынии

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Американский эсминец "Карни" покинул Черное море, говорится на официальном сайте шестого флота США.
Сообщается, что корабль выполнял миссию, связанную с проведением операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами, пишет РИА Новости.
"Команда "Карни" совершила успешный визит в Черное море. Мы с нетерпением ждем следующей возможности посетить регион и будущих взаимодействий с нашими партнерами в НАТО и регионе", — заявил капитан "Карни" Тайсон Юнг.
Эсминец находился в Черном море с 18 августа.
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