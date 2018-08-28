Протесты в Германии: шесть человек получили ранения

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Шесть человек легко ранены в ходе акций протеста в саксонском Хемнице, которые прошли ночью в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"В целом, ночь в городе прошла спокойно", — заявил представитель ведомства, пояснив, что травмы были получены пострадавшими из-за того, что в ходе демонстраций протестующие кидали друг в друга "петарды и другие предметы".

По данным полиции, в акциях протеста в понедельник приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников. Обе акции прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды.

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В саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на воскресенье произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Подозреваемыми по делу об убийстве 35-летнего гражданина Германии в саксонском городе Хемниц проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. Как сообщалось ранее, административный суд Хемница в понедельник выдал ордер на их арест.