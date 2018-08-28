17:43 28 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD16.71
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.60
Поиск
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Telegram уже не тот: мессенджер раскроет спецслужбам данные о пользователях

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
16 0 0

Руководство популярного мессенджера Telegram согласилось передавать спецслужбам данные о террористах, но лишь на основании судебного решения.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Мессенджер Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения, сообщил адвокат этого приложения Павел Чиков. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил юрист.

Telegram оспорил решение суда о блокировке>>>

Мессенджер Telegram, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в Telegram

Согласно новой политике конфиденциальности, Telegram по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка в этом случае не упоминается.

Мессенджер каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, но пока таких случаев не было, уточнил Чиков.

Также сообщается, что речь идет только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации. В Роскомнадзоре уже прокомментировали изменение политики конфиденциальности компании, там посоветовали перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ.

Блокировка Telegram в России

Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram. Именно на это обстоятельство обращают внимание в ведомстве.

Валерий Черней и Сергей Охрименко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читают ли спецслужбы переписку граждан Молдовы в Viber и Skype

В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

По теме

Skype полностью восстановил работу
Пользователям "ВКонтакте" запретят слушать музыку
Тушите свет: пользователей оставили без "Одноклассников" и "Вконтакте"
Сбой произошел в соцсети Instagram
Теги:
данные пользователей, Telegram, спецслужбы, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

  • Группа Алиса на фестивале Нашествие в Тверской области
    Двадцать лет спустя

    Константин Кинчев и рок-группа "Алиса" впервые за 20 лет выступят в Таллинне в рамках юбилейного гастрольного тура.

  • Паспортный контроль в аэропорту Внуково, архивное фото
    Открытая граница

    Граждане каких стран приезжали в Беларусь чаще других после продления срока действия безвизового режима, рассказали в МИД республики.

  • Полицейский регулирует движение на улицах Тбилиси
    Драка на "зебре"

    Гражданина Беларуси, отдыхавшего в курортном городе Батуми, избил водитель автомобиля, не уступивший ему дорогу.

  • Девушка прыгает через огонь, архивное фото
    Духи, костер и гадания

    К каким истокам восходит праздник Нанхуа в Абхазии, связан ли он с христианскими традициями и какие ритуалы ему предшествуют, читайте в материале Sputnik.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
    Волна разоблачений

    В августе прозвучало два открытых обращения к президенту Кыргызстана, и оба — о коррупции. Эксперты считают, что подобные заявления могут стать трендом.

  • Добро пожаловать: как встретили российских учителей в Душанбе
    Ученья свет

    В парламенте Таджикистана надеются, что Россия не перестанет присылать для работы в республику учителей.

  • Как делают автомобили GM Uzbekistan
    В порядке очереди

    На сайте GM Uzbekistan появился раздел, в котором покупатели могут увидеть перечень автомобилей для контрактации по ранее поданным заявкам.

  • Здравствуй, Россия! - 2018
    "Здравствуй, Россия!"

    Восемнадцать старшеклассников из Южной Осетии совершили поездку в северную столицу России в рамках программы Россотрудничества.

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Молдавская ССР. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов Флоричика Виктория Барбэ со своими питомцами на прогулке.
Такого в Кишиневе больше нет: как дети нашего города создавали мультфильмы
В КЕДЕМЕ состоялся концерт в честь Дня независимости
В КЕДЕМе состоялся концерт в честь Дня независимости Молдовы
Независимая Молдова: этапы становления
Этапы становления независимости Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться