Опасные пляжи Одессы: где лучше не отдыхать на побережье Черного моря

Грязные и опасные для здоровья: эти пляжи на Украине лучше обходить стороной – власти страны-соседки не рекомендуют там отдыхать.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Конец августа — самое время для отдыха у моря, ведь в Молдове как раз череда праздников. Многие наши соотечественники выбирают украинское побережье Черного моря для того, чтобы насладиться последними деньками лета. Одесса, Затока, Черноморск, Курортное, Грибовка, Сергеевка — излюбленные точки отдыха для молдаван. Однако украинские власти признают, что на некоторых пляжах стоит отказаться от купания, так как морская вода не соответствует санитарным нормам.

"За 16-22 августа 2018 года проведено 739 проверок качества воды на территории южных областей Украины, у которых есть выход к морскому побережью. Из них 41 образец не отвечает требованиям стандартов на микробное загрязнение (морская вода — 1,3% их 621 образца, речная вода — 28% из 118 проб).

Таким образом, по данным центра общественного здоровья при Минздраве Украины, в Одессе не рекомендуется отдыхать на пляжах "Ланжерон" и "Аркадия". Не стоит купаться в Николаевской области в зоне "Яхт-клуб". Проверки на этих пляжах проводились с 16 по 22 августа.

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Следить за состоянием пляжей на украинском побережье Черного моря можно онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт Центра общественного здоровья, где размещена интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха.