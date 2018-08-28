Туристам на заметку: на Майорке могут ввести ряд ограничений

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Администрация Майорки хочет запретить популярные у путешественников туристические лодки, так как местные жители считают их слишком шумными, пишет Express.

© Sputnik / Игорь Михалев На популярных испанских курортах могут запретить услугу All Inclusive

Местные чиновники полагают, что подобные катера поощряют пьянство в море и на близлежащих островах.

Лодки известны громкой музыкой, алкоголем и танцами на борту, а Балеарские острова борются как с антисоциальным поведением туристов, так и с экологическими отходами, в том числе использованием пластика.

Ограничения могут быть введены на шум и музыку, которая играет на лодках. Кроме того, планируется запретить их использование в районах, имеющих "экологическое значение".

Также Балеарские власти планируют ограничить бесплатную выпивку и использование пластиковой посуды в отелях, работающих по системе "все включено".