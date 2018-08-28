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Попкорн

В Балтику спустили до 40 тысяч литров попкорна: с чем это связано

CC0 / Pixabay / 41330
Общество
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Морские учения Balex Delta проводятся на юге Швеции - чтобы проверить готовность спасателей, в море сбросили попкорн.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Примерно 40 тысяч литров попкорна спустили во вторник в Балтийское море на природоохранных морских учениях Balex Delta на юге Швеции, сообщает шведская береговая охрана, которую цитирует РИА Новости

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Поясняется, что одна из целей учений — отработка действий различных спасательных служб стран Балтийского моря по ликвидации последствий разлива нефти и утечки ядовитых химических веществ.

"Балтийское море уязвимо и подвержено большим нагрузкам. Вместе мы можем повысить нашу способность быть готовыми, если произойдет авария", — сказала гендиректор береговой охраны Терес Маттсон, слова которой приведены в сообщении.

Ежемесячно в перевозках в Балтийском море задействованы до четырех тысяч судов, и ожидается, что их количество увеличится в ближайшие годы до 9 тысяч, говорится в сообщении для прессы.

В целом в учениях задействованы 550 человек из 32 стран, среди которых не только участники, но и наблюдатели. Используются 20 судов, а также самолеты и вертолеты. Россия представлена на уровне наблюдателей. 

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"В этом году Россия не принимает участие с судном. Российские участники находятся в составе наблюдателей", — сообщил РИА Новости представитель учений по связям с общественностью Маттиас Линдхольм.

По сценарию, на мели окажется грузовое судно, что приведет к утечке нефти, роль которой отведена попкорну. В береговой охране ранее пояснили журналистам, что попкорн по своим свойствам схож с нефтью и поэтому удобен в учениях.

Учения Balex Delta проходят ежегодно с 1989 года в рамках регионального сотрудничества. Учения 2019 года пройдут в Дании. Новым в этом году стало участие в учениях наземных служб.

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Теги:
готовность, проверка, море, попкорн, учения, спасатели
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