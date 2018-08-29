Пока все спали: секрет популярности Путина на Западе и нелепое ДТП в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Своей активной санкционной политикой США могут вынудить другие страны создать альтернативную финансовую систему, что приведет к концу гегемонии доллара на мировой арене, пишет директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт в статье для CNBC.

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По словам аналитика, активное введение санкций и торговых ограничений по различным поводам привело к тому, что США теперь находятся в состоянии экономической войны с каждой десятой страной мира. Сюда относятся Россия, Иран, Китай, КНДР, Венесуэла и другие. Общее население этих стран превышает два миллиарда человек, а совокупный ВВП составляет свыше 15 триллионов долларов.

Кроме того, США включил в черный список тысячи лиц, близких к правительствам этих стран, и теперь им закрыт доступ к глобальной финансовой системе.

Такие действия уже привели к тому, что все эти правительства и поддерживающие их богатые бизнесмены достигли критической массы и объединили усилия по созданию параллельной финансовой системы. Если они преуспеют, то позиции США на мировой арене серьезно пострадают, считает Лафт, которого цитирует РИА Новости.

На Ботанике таксист сбил женщину на пешеходном переходе

Инцидент произошёл в столичном секторе Ботаника, на пересечении бульваров Дачия и Траян.

По словам очевидца аварии, таксист сказал, что не заметил переходившую дорогу женщину, в результате чего наехал на неё. Фотографии с места происшествия были опубликованы в соцсетях.

Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Австрийские СМИ объяснили большую популярность Путина на Западе

Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в западных странах, причем среди представителей разных политических взглядов, пишет австрийское издание Der Standard.

утина особенно любят Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт. До истории с обвинениями России во "вмешательстве" в американские выборы, которые в Москве отвергают, у Путина был высокий рейтинг и среди республиканцев в США. Поэтому неудивительно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента к себе на свадьбу, отмечает издание.

Среди главных причин такой популярности Путина на Западе Der Standard выделяет три фактора.

Во-первых, российский лидер показывает себя как сторонник традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье. Он выступает за порядок в мире, который "погружается во все больший хаос", подчеркивает издание.

Во-вторых, Путин выступает как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах жизни. В частности, он против пропаганды гомосексуализма и феминизма, против НАТО, ему не нравится гегемония американской валюты на мировой арене. Он умело противопоставляет себя всеобщему мнению, считающему, что либерализм должен определять мировой порядок, добавляет Der Standard.

А в-третьих, австрийское издание восхищается личными качествами российского президента. Путин очень симпатичный человек, ему свойственна самоирония и остроумие, он не хвастливый, а наоборот скромный, и имеет отличное чувство юмора — именно эти качества и объясняют огромную популярность российского президента на Западе, отмечает РИА Новости.