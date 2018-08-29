09:37 29 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD16.71
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва

Пока все спали: секрет популярности Путина на Западе и нелепое ДТП в Кишиневе

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (77)
51930

События минувшей ночи читайте в утреннем обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Своей активной санкционной политикой США могут вынудить другие страны создать альтернативную финансовую систему, что приведет к концу гегемонии доллара на мировой арене, пишет директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт в статье для CNBC. 

Концерт американского певца Майкла Джексона в Москве
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Какой сегодня праздник: 29 августа

По словам аналитика, активное введение санкций и торговых ограничений по различным поводам привело к тому, что США теперь находятся в состоянии экономической войны с каждой десятой страной мира. Сюда относятся Россия, Иран, Китай, КНДР, Венесуэла и другие. Общее население этих стран превышает два миллиарда человек, а совокупный ВВП составляет свыше 15 триллионов долларов.
Кроме того, США включил в черный список тысячи лиц, близких к правительствам этих стран, и теперь им закрыт доступ к глобальной финансовой системе.

Такие действия уже привели к тому, что все эти правительства и поддерживающие их богатые бизнесмены достигли критической массы и объединили усилия по созданию параллельной финансовой системы. Если они преуспеют, то позиции США на мировой арене серьезно пострадают, считает Лафт, которого цитирует РИА Новости.

На Ботанике таксист сбил женщину на пешеходном переходе

Инцидент произошёл в столичном секторе Ботаника, на пересечении бульваров Дачия и Траян. 

Авария Кишинев-Затока
© Sputnik /
Жуткое ДТП с участием автобуса Кишинев-Затока

По словам очевидца аварии, таксист сказал, что не заметил переходившую дорогу женщину, в результате чего наехал на неё. Фотографии с места происшествия были опубликованы в соцсетях.

Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Австрийские СМИ объяснили большую популярность Путина на Западе

Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в западных странах, причем среди представителей разных политических взглядов, пишет австрийское издание Der Standard. 

утина особенно любят Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт. До истории с обвинениями России во "вмешательстве" в американские выборы, которые в Москве отвергают, у Путина был высокий рейтинг и среди республиканцев в США. Поэтому неудивительно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента к себе на свадьбу, отмечает издание. 

Отдых президента: грибы, ягоды и прогулки по горам в Туве
© Sputnik .
Президентский отдых: поход за грибами, ягодами и прогулки Путина по горам в Туве

Среди главных причин такой популярности Путина на Западе Der Standard выделяет три фактора.

Во-первых, российский лидер показывает себя как сторонник традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье. Он выступает за порядок в мире, который "погружается во все больший хаос", подчеркивает издание.

Во-вторых, Путин выступает как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах жизни. В частности, он против пропаганды гомосексуализма и феминизма, против НАТО, ему не нравится гегемония американской валюты на мировой арене. Он умело противопоставляет себя всеобщему мнению, считающему, что либерализм должен определять мировой порядок, добавляет Der Standard.

А в-третьих, австрийское издание восхищается личными качествами российского президента. Путин очень симпатичный человек, ему свойственна самоирония и остроумие, он не хвастливый, а наоборот скромный, и имеет отличное чувство юмора — именно эти качества и объясняют огромную популярность российского президента на Западе, отмечает РИА Новости. 

Тема:
Самое интересное за ночь (77)

По теме

Госпитализация Софии Ротару: подозрения на инсульт не подтвердились
Титов: Молдова представляет большой интерес для российского бизнеса
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Европа, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

  • Группа Алиса на фестивале Нашествие в Тверской области
    Все это рок-н-ролл

    Константин Кинчев и рок-группа "Алиса" впервые за 20 лет выступят в Таллинне в рамках юбилейного гастрольного тура.

  • Паспортный контроль в аэропорту Внуково, архивное фото
    Открытая граница

    Граждане каких стран приезжали в Беларусь чаще других после продления срока действия безвизового режима, рассказали в МИД республики.

  • Полицейский регулирует движение на улицах Тбилиси
    Драка на "зебре"

    Гражданина Беларуси, отдыхавшего в курортном городе Батуми, избил водитель автомобиля, не уступивший ему дорогу.

  • Девушка прыгает через огонь, архивное фото
    Духи, костер и гадания

    К каким истокам восходит праздник Нанхуа в Абхазии, связан ли он с христианскими традициями и какие ритуалы ему предшествуют, читайте в материале Sputnik.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
    Волна разоблачений

    В августе прозвучало два открытых обращения к президенту Кыргызстана, и оба — о коррупции. Эксперты считают, что подобные заявления могут стать трендом.

  • Добро пожаловать: как встретили российских учителей в Душанбе
    Ученья свет

    В парламенте Таджикистана надеются, что Россия не перестанет присылать для работы в республику учителей.

  • Как делают автомобили GM Uzbekistan
    В порядке очереди

    На сайте GM Uzbekistan появился раздел, в котором покупатели могут увидеть перечень автомобилей для контрактации по ранее поданным заявкам.

  • Здравствуй, Россия! - 2018
    "Здравствуй, Россия!"

    Восемнадцать старшеклассников из Южной Осетии совершили поездку в северную столицу России в рамках программы Россотрудничества.

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Молдавская ССР. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов Флоричика Виктория Барбэ со своими питомцами на прогулке.
Такого в Кишиневе больше нет: как дети нашего города создавали мультфильмы
В КЕДЕМЕ состоялся концерт в честь Дня независимости
В КЕДЕМе состоялся концерт в честь Дня независимости Молдовы
Независимая Молдова: этапы становления
Этапы становления независимости Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться