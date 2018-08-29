Это страшно: знаменитости украсили себя имплантами и перепугали поклонников

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Что общего у телеведущей Ким Кардашян, модельера Тэн Франс, моделей Крисси Тейген и Андрея Пежич? Все они удивили своих поклонников фотографиями с экзотическими и даже пугающими "украшениями" на теле.

Судя по тому, что происходит в Instagram, люди идут на самые экзотические и непредсказуемые поступки, чтобы привлечь к себе внимание. А прогресс пластической хирургии и высоких технологий обещает предоставить женщинам практически безграничные возможности для того, чтобы менять не только внешний вид, но и собственное тело.

Ким Кардашьян примерила ожерелье, которое вживляется под кожу.

@ahuman A post shared by Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap) on Aug 27, 2018 at 9:55am PDT

На вопрос, куда катится современная мода, готов дать ответ дизайнер Саймон Хэк. Он уверен, что будущее — за "боди-модификацией", изменением своего тела в соответствии с модой. Эта идея стала основой экспериментального проекта Хэка — A. Human.

Модель Крисси Тейген: как вы отнесетесь к девушке, которая вживила в грудь искусственные перья?

В проекте приняли участие популярные модели и телеведущие, которые опубликовали свои "измененные" фото в Instagram. Женщины примерили на себя облик будущего — мира, в котором хирургические изменения тела это такое же обычное дело, как макияж.

Получилось пугающе и даже шокирующе. В комментариях поклонники звезд не знают, что и думать — крики возмущения и ужаса чередуются с восхищенными восклицаниями и поздравлениями.

Модель Никола Формичетти в "демоническом облике", который дарят ей импланты.

На самом деле то, что показывают звезды — пока еще имитация близкого будущего. Вживление многих из показанных имплантов теоретически возможно уже сейчас, вот только практического опыта еще недостаточно, чтобы поставить это на коммерческую ногу. Так что модели пока демонстрируют вам чудеса макияжа, а не хирургии. Но вот вопрос, надолго ли.

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