Европейский подход: в ЕС назовут улицу "Это не улица"

Жители города сами выбрали название "Это не улица" для одной из улиц населенного пункта.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. В Брюсселе одну из улиц назовут "Это не улица". Так решили поступить, отметив знаменитую картину "Вероломство образов" бельгийского художника-абстракциониста Рене Магритта. На полотне изображена курительная трубка с подписью "Это не трубка", сообщает "Евро Пульс".

Название улицы — часть программы по смене имиджа бывшей промышленной зоны Tour & Taxis. Примечательно, что столь неординарное название выбрали сами жители города, как и названия других 27 улиц, аллей и площадей. Брюссельцы приняли участие в голосовании, проанализировав 400 предложенных вариантов.

К слову, остальные победители не столь оригинальны, как "Это не улица". Среди других победителей – улица Лучшего мира, улица Счастья, проспект Шанталь Акерман в честь известного в Бельгии режиссера авторского кино.

Бывшая промзона Tour & Taxis теперь должна стать фешенебельным жилым районом. Кстати, вполне может быть, что "Это не улица" окажется на частной закрытой территории, и туристам вообще не удастся туда попасть.