Иосиф Кобзон в Афганистане - вспоминают ветераны той войны

Ветераны войны в Афганистане вспоминают о том, как Иосиф Кобзон выступал перед воинами-интернационалистами в годы их "командировки".

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Народный артист СССР Иосиф Кобзон известен не только своим глубоким, запоминающимся исполнением песен, любимых многими поколениями, но и поистине гражданскими поступками и стойкой патриотической позицией.

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Вспоминают в наших странах о том, что именно Кобзон добился освобождения многих детей из числа взятых террористами в заложники в Москве, в здании Театрального центра на Дубровке во время премьеры мюзикла "Норд-Ост".

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А в 2004 году Иосиф Давыдович вел переговоры с террористами Шамиля Басаева, взявших в заложники школьников в Беслане.

Мужественный характер, сопереживание соотечественникам, попавшим в непростые ситуации, а также духовное родство с защитниками Родины — вот главные качества Кобзона-человека, Кобзона-гражданина, оказавшие сильное влияние на его репертуар.

Поэтому Кобзон не мог не выступать в Афганистане, когда там в архисложной обстановке почти 10 лет несли службу советские войска. По словам певца, он девять раз приезжал в Афганистан с концертами.

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На одном из таких выступлений в 1981 году в Баграме, в числе зрителей был и Михаил Мокан, ныне председатель Союза ветеранов войны в Афганистане.

Концерт проходил в клубе 108-ой мотострелковой Невельской дважды Краснознаменной дивизии.

"Солдаты 40-ой армии всегда были хорошими зрителями, благодарными. И если кто-то из артистов СССР приезжал с концертом, то это были очень волнующие и трогательные моменты. Мы ждали их с нетерпением, и они оправдывали это ожидание отменными концертами, которые запомнились до сегодняшнего дня", — рассказал Мокан корреспонденту Sputnik.

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По его словам, "когда в Афганистан приезжал Кобзон — это был настоящий фурор".

"Все его песни мы знали наизусть, и пели все вместе с ним. Все хотели с ним сфотографироваться и отправить снимок домой, родителям — похвастать. Ведь до армии мы его видели только по сельскому телевизору, а тут…", — вспоминает Мокан.

Символично и то, что свой последний концерт в Кишиневе Иосиф Кобзон дал на мемориале "Сыновьям Родины — вечная память", посвященном погибшим в Афганистане.

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"Последний раз я имел возможность лично пообщаться с Иосифом Давыдовичем именно на этом концерте, 12 мая 2018 года в Кишиневе, где Кобзон вместе со Львом Лещенко давали концерт на афганском мемориале. Да… очень жаль! Ушла легенда, ушла эпоха. Мы будем помнить всегда", — заключил Мокан.

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Другой участник войны в Афганистане, Юрий Изюмов, тоже живущий в Кишиневе, вспоминает, как Кобзон выступал в Кабуле в 1981 году.

"Это был первый концерт за долгое время. Сцену сделали из двух машин с открытыми бортами. После концерта мы подарили Иосифу Давыдовичу альбом с фотографиями полковых операций. Помню, для нас это было нечто — приезд, выступление и общение с таким замечательным артистом", — отметил Изюмов.