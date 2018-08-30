Пятилетняя девочка покорила интернет невероятно красивыми волосами

Невозможно поверить, что перед вами естественная красота, но это действительно так и есть.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Эту девочку зовут Миа Афлало, ей всего 5 лет, но она уже сделала себе имя в мире моды и в интернете благодаря невероятно красивым естественным волосам. Родившаяся в Тель-Авиве маленькая израильтянка стала моделью для британского журнала Vogue и получила более 50 тысяч подписчиков в Instagram.

❤️ A post shared by Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) on Dec 10, 2017 at 7:33am PST

Казалось бы, такой успех должен вскружить ребенку голову, но парикмахер и визажист девочки Саги Дахари говорит, что Миа вовсе не капризна и не чувствует себя звездой. Она никогда не жалуется и не спорит. Наоборот, предпочитает терпеливо ждать и всем улыбаться.

A post shared by Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) on Dec 10, 2017 at 7:33am PST

Однако не всем это нравится. Несмотря на многочисленных поклонников, многие люди считают, что подвергать маленького ребенка такому испытанию общественным вниманием вредно. Один из комментаторов отметил, обращаясь к родителям девочки: "Во всем мире есть плохие люди. Вы ставите под угрозу ее жизнь, а также ее нынешнее и будущее психическое здоровье".

Другие не соглашаются с критиками, и считают, что нет ничего дурного в желании родителей поделиться красотой своей дочери со всем миром, и что они имеют полное право гордиться своим ребенком.