Смотри в оба: астрологический прогноз на сентябрь 2018 года

Астрологический прогноз на сентябрь месяц 2018 года… и не только, так как это специальный выпуск на целый год.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Первого сентября вновь открываются двери в страну знаний, и звездные советы помогут родителям, преподавателям, да и самим детям отлично усваивать знания и быть в резонансе со всеми благими энергиями Космоса.

Просьба Пространства учитывать энергии каждого дня. Начнем с понедельника. Не планируйте контрольных работ, тестов, экзаменов. В понедельник, хозяйка которого Луна, забирает наши энергетические силы. Особенно страдают Раки, Рыбы и Скорпионы. Большинство думают, что, вот, мол, дети отдохнули 2 дня, можно смело и контрольную устроить, а потом удивляются, почему такие слабые результаты! На понедельник желательно планировать самые несложные предметы, ведь неспроста говорят, что понедельник день тяжелый. Он и есть тяжелый, сил и интеллектуальных, и физических не хватает.

Во вторник не желательно ставить в расписание уроки физкультуры и различные спортивные кружки. Этот день под Марсом. Трудно избежать самых различных травм, особенно головы. Но если нет другого выхода, то устройте какие-нибудь простые соревновании без применения мячей, гранат и т.д.

Среда — это день для проверки знаний. Он под Меркурием. Думается легко, даже самые трудные задачи не представляют проблем.

В четверг дети с удовольствием будут слушать про страны и континенты и восторгаться мудростью истории, так как хозяин дня Юпитер поделится своей мудростью.

Венера выбрала себе пятницу. Планета красоты и гармонии всегда будет покровительствовать урокам музыки, рисования. Вечерам поэзии и театра.

А на субботу желательно задать работу на дом, так как Сатурн, хозяин субботы любит уединение, легко можно приучить ребят к размышлениям, усидчивости, мысленно проводить аналитические и синтетические действия при чтении серьезной литературы. Это и есть самый эффективный вид отдыха.

А в воскресенье под мощными энергиями Солнца совершайте экскурсии, участвуйте в экологических мероприятиях, мастер классах. Даже большие нагрузки вы выдержите легко.

***Следующие звездные советы касаются здоровья детей. Рожденный под определенным зодиакальным знаком, он несет в себе потенциальное заболевание, если попадает в неблагоприятные условия. Любому преподавательскому составу желательно знать уязвимые части организма того или иного ученика.

Вот он, список:

У Овна уязвимая часть тела — голова. Ребенок подвержен различным ударам, падениям, которые приходятся в область головы.

Тельцы часто простужаются, потому закаливание — на первом плане, желательно регулярно проверять щитовидную железу и почки.

Близнецы должны беречь пальцы рук и не нервничать.

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Раки должны строго следить за своим питанием. Уязвимая часть организма — желудочно-кишечный тракт.

Львов не нагружайте тяжелой физической работой. Это плохо влияет на сердце, а также не вовлекайте Львов в стрессовые ситуации.

© Sputnik / Alexander Galperin Цискаридзе: стоит ли верить астрологии и гаданиям

У Дев, как и у Раков, могут быть проблемы с желудком. Но самое главное — им нельзя поднимать тяжести. Всегда есть опасность появление грыжи.

Почки — уязвимое место Весов. Им надо беречься от простуд и переохлаждений.

Мочеполовая система — уязвимое место Скорпионов. Для мальчиков — уролог, а для девочек — гинеколог должны быть друзьями на всю жизнь.

Стрельцы. следите за работой печени и желчного пузыря. Желательно не употреблять жаренную и жирную пищу.

Козерогам рекомендуется как можно чаще есть молочные продукты, так как от нехватки кальция страдает костная система и зубы.

Водолеи должны беречь зрение и регулярно делать биохимический анализ крови, так как существует опасность образования тромбов.

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Рыбы, как правило, травмируют ступни ног. Излишняя осторожность даже при ходьбе им не помешает. У них очень быстро возникает любая зависимость, так что пару лекций о вреде алкоголя, наркотиков и курения, не помешают.

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В нынешнем выпуске, конечно же, присутствует и традиционная уже и другая астрологическая информация.

9 сентября — Новолуние, когда иммунитет на нуле.

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25 сентября — Полнолуние, когда даже плановые операции желательно перенести на другой день и надо быть очень осторожным при работе с острыми инструментами.

6 сентября, те, кто давно решил бросить все плохие привычки, может легко от них избавиться, четко себе представить, что он уже не пристрастен к курению, употреблению нецензурной лексики и слов-паразитов. Ущербный четверг во всем этом, естественно, помогает.

Магические силы Королевского градуса можно привлечь 17 сентября начиная с 1:02 до 18 сентября 2:40. Именно в этот отрезок времени Солнца проходит по королевскому градусу и способствует реализации мыслей и желаний (но только хороших). Желание надо себе представить так, будто оно уже сбылось.

25, 26 сентября не идем к зубному и протезисту.

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13, 14 сентября не покупаем ничего из одежды и обуви, и обнов не одеваем.

Хотя сатанинские дни имеют разные символы (шакал, паук, спрут), но всех их объединяет негативное влияние на человека (искушения, обманы, магические негативные воздействия). В следующие дни обо всем этом надо помнить.

2 сентября (23:11) по 3 сентября (23:24) день пернатого крокодила Макара, носитель разной нечисти.

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6 сентября (1:44) по 7 сентября (2:56). День Болота, Жабы. Желательно больше молчать, чем говорить.

9 сентября с 19:41 по 21:04 — 29 лунный день. Самый опасный из всех.

17 сентября (15:04) по 18 сентября (15:55) — 9-й лунный день.

23 сентября (18:42) по 24 сентября (19:05) — 15-й лунный день.

27 сентября (20:13) по 28 сентября (20:40) — 19-й лунный день.

И как чистый бриллиант в окружении фальшивых камней (сатанинские дни) сияет 28 лунный день (День Лотоса), когда на каждого из нас нисходит божественная благодать и происходит алхимия души.

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23 сентября — день осеннего равноденствия. Солнце входит в знак Весов, уравнивает день и ночь, и потихоньку, потихоньку уменьшает свое пребывание на небосклоне. У многих восточных народов это большой праздник. Подводится итог года, особенно урожая и начинается подготовка к зиме. Но нужно запасаться не только едой, но и огромной внутренней энергией, которая поможет не только выстоять в морозах, но и во всех мелких и крупных душевных неприятностях.

Света вам и любви!