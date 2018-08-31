Феноменальный дождь из клопов сняли на видео

Ученые исследовали насекомых, подтвердив, что это клопы-гербляки. Это не первый случай таких "дождей", отмечают экологи

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Удивительный дождь прошел в Якутии. В Амгинском районе прошел дождь из клопов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии региона.

Экологи направили собранные в районе образцы на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутске. В институте подтвердили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae.

По словам ученых, это не первый случай "кориксидных дождей" в Амгинском районе и Центральной Якутии. Так, в 1917-1920 годах регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в селе Амга.

Ученые отметили, что у насекомых сейчас как раз сезон миграции и для людей они не представляют опасности.