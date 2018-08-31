Пока все спали: крушение самолета, военные учения России и нелепое ДТП в Кишиневе

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. На сайте библиотеки Билла Клинтона опубликованы расшифровки телефонных переговоров Бориса Ельцина и его американского коллеги в 1999 году, из которых следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемником Владимира Путина.

© Sputnik / Юрий Куйдин Мирча Снегур, Нурсултан Назарбаев , Борис Ельцин и другие "отцы" СНГ 13

Ельцин в ходе беседы, состоявшейся 8 сентября, выразил уверенность, что новый лидер страны получит поддержку граждан.

Первый российский президент признался, что ему потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто может в 2000 году возглавить страну. Некоторое время он не мог найти ни одного кандидата.

"В конце концов я наткнулся на него, это Путин", — сообщил Клинтону Ельцин.

Как рассказал первый российский президент, он изучил биографию Путина, его связи и интересы, после чего понял, что он — надежный человек, хорошо разбирающийся в своей сфере ответственности.

Положительными качествами Путина Ельцин назвал то, что он "обстоятельный и сильный".

Также по словам Ельцина, Путин "очень общительный", пишет РИА Новости.

Россия проведет масштабные учения в Средиземном море‍

В средиземноморских учениях Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России задействуют 26 кораблей и 34 летательных аппарата, сообщил на брифинге главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, который будет руководить маневрами.

Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

"Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота", — сказал Королев.

По его словам, в рамках учений пройдут полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолетов Су-30СМ морской авиации, пишет РИА Новости.

Авария в Кишиневе: автомобиль въехал в столб

Авария на столичной улице Вадул-луй-Водэ.

Водитель автомобиля въехал в электрический столб, в результате чего столб упал на сам автомобиль.

При крушении самолета на базе ВВС США погибли четыре человека

Четыре человека погибли при крушении небольшого гражданского самолета, упавшего на территории базы ВВС в штате Флорида, сообщает РИА Новости.

Власти сообщили, что разбившийся самолет вылетел из штата Огайо. Крушение произошло в заросшем лесом районе севернее военной базы "Эглин".

Предположительно, причиной авиакатастрофы могли стать плохая видимость и сильный дождь.