Румыны оказались самыми пьющими в мире

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Румынские мужчины оказались самыми пьющими в мире. Румыны возглавляют рейтинг стран, жители которых пьют чаще и больше всего.

Исследование, соавторами которого стали сотни ученых из многих стран мира, провели специалисты университета Вашингтона и Фонда Билла Гейтса. Итоги их труда опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

© Sputnik / Alexei Kudenko Ученые определили безопасную для здоровья дозу алкоголя

Жители Румынии употребляют до 8,2 алкогольного напитка в день. Эта мера измерения разработана учеными, в среднем по миру суточная доза алкоголя составляет 0,73 "напитка" для женщин и 1,7 для мужчин. Один "напиток" в пересчете равен 100 миллилитрам красного вина, либо 280 миллилитрам пива, либо 30 миллилитрам крепких напитков.

На один "напиток" от румын отстают португальцы. На третьем месте — жители Украины и Литвы.

В "женском зачете" румынки подвели своих мужчин: первое место здесь занимают украинки (4,2 "напитка" в сутки). Второе место делят представительницы Андорры и Люксембурга (3,4). Третье место уверенно оккупировали скандинавы: шведки, датчанки и ирландки.

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Жители Молдовы, как мужчины, так и женщины, не показали ничего выдающегося в этом алкогольном рейтинге. Потребление алкоголя в Молдове, по методологии исследования, находится в пределах средних значений по миру.