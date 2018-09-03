Стало известно, чем болеют те, кто в отпуске не путешествует

Исследование показало, какие недуги есть у людей, давно не уезжавших в отпуск подальше от дома.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Люди, которые свой отпуск проводят дома, не выбираясь хотя бы на неделю за границу, почти вдвое чаще страдают от депрессии в умеренно-тяжелой или тяжелой форме. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), цитирующая исследование Allianz Global Assistance Vacation Confidence Index.

Примечательно, что в статье "отпуском" ее авторы называют "поездку с целью отдыха как минимум на неделю не менее чем за 100 миль (около 160 километров) от места постоянного проживания".

Около трети (30,4 %) опрошенных с "отпускным дефицитом" демонстрируют симптомы легкой или умеренной депрессии (в общей выборке – 23%), а 12% таких респондентов – симптомы умеренно тяжелой или тяжелой депрессии (в общей выборке – только 6%).

"Отпускной дефицит" в исследовании определен как синдром, при котором для человека важен отпуск, но он не уверен в том, что у него получится в этом году отдохнуть в путешествии.

В целом в общей выборке американцев те, кто страдают в данный момент умеренно тяжелой или тяжелой депрессией, велика доля тех, кто в последние два года не ездил в тур в отпуске или, скорее всего, не сделает этого в 2018 году. Так, среди тех, кто страдает этими видами депрессии, у 62% респондентов не было турпоездок в 2017 году, у 56% — последний отпуск был больше, чем два года назад.