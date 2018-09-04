Пока вы спали: аресты в США, желание Орнеллы Мути и падение Римской стены

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Не везет в эти дни туристам в Риме. То крышая каталического храма обрушится, то стены древних строений. Как сообщают зарубежные СМИ, в "Вечном городе" во второй раз за несколько дней произошло обрушение местных достопримечательностей. Днем на глазах у туристов рухнула часть древних стен Римского форума. К счастью, Туристы, находившиеся здесь в момент происшествия, не пострадали. А несколькими днями ранее не выдержала крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, которая является одной из достопримечательностей Римского форума.
Полиция сразу оцепила район, пожарные приступили к проверке.
Требовали повышение зарплат, а угодили в полицию
Всего на акцию вышли около 500 человек с требованием повысить им заработную плату.
Компания Mariott International является одной из ведущих компаний по управлению сетью отелей. В собственности компании находится более 6,5 тысячи гостиниц в 127 странах мира. Доход компании в 2017 году оценивается в 22 миллиарда долларов.
Орнелла Мути хочет стать россиянкой
Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь российское гражданство, передает РИА Новости.
Орнелла Мути исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле «Хрустальный дворец», премьера которого состоится 10 сентября в Кремлевском дворце. Ранее некоторые СМИ писали, что Мути подаст заявление на получение российского гражданства, но этого до сих пор не произошло.
"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", — сказала Мути.