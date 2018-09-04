Нейросеть научили определять, какую зарплату вам будут платить всю жизнь

Ученые в США обучили компьютер рассчитывать максимум заработной платы, которую будут платить человеку в его жизни.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Ученые из Университета Темпл (Филадельфия, США) обучили компьютерную нейросеть предсказывать максимальную зарплату, на которую может рассчитывать каждый человек в своей жизни.

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Исследователи по-новому подошли к уже известной информации, собранной социологами — о том, что на зарплату влияет статус семьи человека, его образование, возраст, этническая принадлежность и пол. Они ввели в компьютерную сеть огромное количество данных и разработали новые алгоритмы ее обработки. Результаты удивили даже самих ученых.

Неожиданно выяснилось, что на зарплату человека сильно влияет его готовность отказаться от немедленного вознаграждения в пользу больших выгод в будущем. Оказалось, что в реальности "журавль в небе" гораздо лучше, чем "синица в руках".

Вместе с тем ученые честно предупредили, что у нового метода есть погрешности. Например, в случае с детьми женщин, не имеющих высшего образования, точность прогноза по непонятным пока причинам резко падает.

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За время работы ученые ввели в нейросеть информацию о 2564 людях, с данными об их зарплате, возрасте, поле, расе, месте проживания, образовании и профессии. Каждый из них прошел онлайн-опрос на способность к отказу от немедленного вознаграждения: в опросе людям предлагали сделать выбор — получить 50 долларов сейчас или 1000 долларов через год.

Любопытно, что в прошлом году ученые выяснили — предрасположенность к немедленному вознаграждению во многом обусловлена генетически. Особенности функционирования ряда генов, которые отвечают за синтез "гормона хорошего настроения" серотонина, заставляют людей выбирать "синицу в руках" — ожидание кажется им нестерпимым. Люди с такими генетическими признаками больше подвержены развитию депрессии и никотиновой зависимости.