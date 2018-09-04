ОЗХО подтвердила, что в Солсбери и Эймсбери использовали одно вещество

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Независимое расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие при ЧП в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Юлия и Сергей Скрипаль в Солсбери, говорится в заявлении МИД Великобритании, пишет РИА Новости.

"Независимый доклад, составленный ОЗХО, сегодня подтвердил выводы Великобритании в определении химического вещества, от которого умерла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджесс. Это "новичок" — нервно-паралитическое вещество того же типа, что были использовано при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", — говорится в заявлении МИД.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.