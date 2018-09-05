Тайная церемония прощания с Кобзоном: кто пришел на секретную панихиду

В Москве прошло сразу две церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, одна из них - тайная состоялась накануне официальной панихиды и похорон известного певца.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Дополнительная церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном прошла в условиях полной секретности под охраной за день до похорон певца. Об этом сообщают российские СМИ.

На тайной панихиде присутствовали только родственники и близкие друзья артиста. Организовала дополнительную церемонию прощания вдова певца Нелли.

© Sputnik / Miroslav Rotari Медики назвали причину смерти Кобзона

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после 13 лет борьбы с раком. По информации медиков, в текущем году у певца диагностировали четвертую — терминальную — стадию заболевания, которая привела к кончине популярного советского и российского артиста.

Официальная торжественная церемония прощания с певцом состоялась в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября. В последний путь проводить арстиста пришли несколько тысяч человек. Иосифа Кобзона похоронили рядом с его матерью в иудейской части Востряковского кладбища в Москве. Траурную процессию сопровождали солдаты роты почетного караула. Хоронили исполнителя по иудейским традициям.

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Кобзон был погребен под звуки гимна России и залпы почетного караула. Оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".