Sputnik и RT могут не получить аккредитацию во Франции: как должна реагировать Москва

Российский депутат считает, что при отказе в аккредитации RT и Sputnik во Франции Москва должна реагировать адекватно.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Россия должна принять адекватные меры и отреагировать на доклад властей Франции, в котором предлагается не аккредитовывать RT и Sputnik.

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Этому докладу нельзя не придавать значения, руководство страны может принять соответствующие решения, Россия в таком случае не должна отмалчиваться и будет принимать адекватные меры реагирования, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Та группа, которая занималась подготовкой доклада, имеет отношение к властным структурам Франции – к МИД и министерству обороны страны. Не придавать значения этому документу нельзя. Это может стать такой базой, отталкиваясь от которой, власти Франции могут принять решения по ограничению деятельности RT и Sputnik, а возможно, и вообще их недопущения к возможности работать во Франции", — сказал Новиков, которого цитирует РИА Новости.

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Ранее власти Франции опубликовали доклад, в котором, в частности, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой документа объемом более 200 страниц под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) Минобороны страны.

Отвечая на вопрос, может ли Россия в ответ также лишить аккредитации французские СМИ, Новиков сказал, что это возможно.

"Может. Такой механизм известен в мировой практике. Россия не должна отмалчиваться в этой ситуации, а принимать адекватные меры реагирования", — заявил парламентарий.

Он также отметил, что этот доклад является очередным этапом санкционной войны, которая особо остро ведётся с начала украинских событий в 2014 году. Новиков напомнил, что не только Франция обвиняла Россию в якобы вмешательствах в выборы. При этом все это происходит на фоне наращивания сил НАТО.

"Все вместе взятое говорит о том, что обострение отношений РФ и стран Запада продолжается", — заключил депутат.