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Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Названы имена россиян, которых обвиняют в попытке отравления Скрипалей

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (61)
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Британия не будет просить об экстрадиции из РФ подозреваемых по делу Скрипалей.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Королевская прокурорская служба Британии назвала имена граждан России, которые подозреваются в попытке отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, отмечает РИА Новости. 

​Это — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом Великобритания не будет просить об экстрадиции из РФ этих граждан, однако ведомство уже получило европейский ордер на их арест, говорится в заявлении Королевской прокурорской службы.

Прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
МИД России: версии СМИ о причастности ГРУ к "делу Скрипалей" ничем не подкреплены

"Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих людей, так как российская конституция не позволяет выдавать граждан РФ. Россия дала это понять, отвечая на другие запросы об экстрадиции собственных граждан. Если эта позиция изменится, то мы направим запрос об экстрадиции. Тем не менее, мы получили европейский ордер на арест, который предполагает, что любой из этих людей в случае приезда в любую европейскую страну будет задержан и подвергнется процедуре экстрадиции", — говорится в заявлении.Тем временем представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что опубликованные имена подозреваемых ни о чем не говорят.

"Опубликованные в СМИ имена подозреваемых по Солсбери и Эймсбери ни о чём не говорят", — заявила Захарова.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (61)

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Теги:
Солсбери, Британия
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