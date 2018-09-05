Вышинского госпитализировали из зала суда в Херсоне

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Продолжается суд над руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским. Сегодня стало известно о его госпитализации. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован прямо из зала суда, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным "лечением" в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь", — сообщил Доманский, которого цитирует РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство и обязал провести медицинское обследование. Вышинского госпитализировали из зала суда, после чего заседание было остановлено, добавил Доманский.

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Суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.

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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.