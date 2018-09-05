Рассадник бактерий: определены самые грязные предметы в аэропортах

Исследование ученых выявило, где в воздушных гаванях сконцентрировано больше всего опасных для человека вирусов.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Самые грязные предметы в аэропортах – пластиковые ящики, куда пассажиры кладут ручную кладь во время прохождения предполетного досмотра. К такому выводу пришли специалисты по пандемии из Ноттингемского университета, сообщает The Sun.

© Sputnik / Rodion Proca Исследование: аэропортам в Европе предсказали огромную загруженность

Ученые проводили свое исследование в аэропорту Вантаа в Хельсинки. Так, выяснилось, что в пластиковых ящиках самая высокая концентрация вирусов, в их числе простуда и грипп.

Кроме того, опасные бактерии специалисты нашли на поверхности платежных терминалов в магазинах, в пунктах паспортного досмотра и в детских комнатах. Примечательно, что на поверхностях в туалетах не почти обнаружено никаких вирусов.

"Присутствие микробов в аэропортах ранее не было исследовано. Полученные результаты помогут в деле контроля распространения серьезных инфекционных заболеваний, — заявила эксперт по вирусологии Ниина Иконен из Финского национального института здравоохранения и соцобеспечения.