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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского (архив)

Итоги дня: в суде по делу Вышинского объявлен перерыв, журналист в больнице

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Перерыв в заседании суда по делу Вышинского, Игорь Додон думает об участии в парламентских выборах по спискам ПСРМ, а премьер шокирован состоянием больниц Кишинева - главные события дня.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Городской суд Херсона объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о продлении ареста руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до четверга, сообщила украинская прокуратура.

Вышинский был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья

В среду, 4 сентября, суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. 

Адвокат журналиста Андрей Доманский сообщил о резком ухудшении здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и выразил сомнения в связи с непонятным "лечением" в СИЗО. 

Вышинский уже более ста дней находится под арестом по обвинению Киева в "поддержке самопровозглашенных республик Донбасса" и "госизмене". Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Вышинского госпитализировали из зала суда в Херсоне

К журналисту не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении "РИА Новости Украина" в Киеве. 

Игорь Додон думает об участии в парламентских выборах по спискам ПСРМ

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что рассматривает возможность своего участия в выборах в парламент Молдовы по спискам Партии социалистов.

Это заявление Додон сделал на заседании республиканского совета Партии социалистов (ПСРМ), состоявшемся в среду. 

Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксклюзив: какие нововведения ожидаются к выборам в парламент Молдовы

Эксклюзив: какие нововведения ожидаются к выборам в парламент Молдовы>>>

"Президент страны без поддержки со стороны парламентского большинства не в состоянии эффективно исполнять свои обязанности", — подчеркнул Додон.

Начиная с субботы ПСРМ начинает проводить мероприятия во всех районах страны, в ходе которых будут избраны кандидаты по избирательным округам. В конце октября-начале ноября масштабная акция пройдет и в Кишиневе, на нее "прибудут десятки тысяч сторонников и членов ПСРМ", — добавил Додон.

Премьер шокирован состоянием больниц Кишинева: "Это издевательство"

Премьер Молдовы Павел Филип посетил клиническую больницу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Глава правительства сказал, что его потрясла роскошь VIP-палаты в железнодорожной больнице, в которой кровать отделана мрамором, душ с телефоном, дорогие ковры, джакузи и роскошные вазы.

Больничный коридор
© Sputnik / Александр Онопа
Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева

"Я такого никогда не видел. Это просто издевательство. Когда известно, что есть задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия "Железная дорога", и сколько было инвестировано в эту больницу, мы видим, что деньги вложены не туда, куда надо", — сказал Филип.

Возмущение премьера оказалось тем сильнее, что выяснилось — в больнице не могут провести ремонт водопровода, канализации, туалетов. Все деньги ушли на оборудование VIP-палаты.

Филип сообщил, что с октября клиническая больница Минздрава будет отвечать за специализированное лечение ветеранов войны.

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Теги:
Кирилл Вышинский, Павел Филип, Игорь Додон
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